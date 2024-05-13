Çin'in Bisiklet İhracatı İlk Çeyrekte Arttı

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in bisiklet ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde artarak 2023'ün ikinci yarısından bu yana kaydedilen toparlanma ivmesini sürdürdü.

Çin Bisiklet Derneği'nin verilerine göre, ilk çeyrekte ülkenin bisiklet ihracatı geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 13,7 artarak yaklaşık 11 milyon adede ulaştı.

Dağılıma bakıldığında, Çin söz konusu dönemde ABD'ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 artışla yaklaşık 2,3 milyon bisiklet ihraç etti. Ülkenin Rusya'ya ihracatı ise yüzde 52,1 artarak 930.000 adede ulaştı.

Verilere göre, Çin'in ihraç ettiği bisiklet parçaları ve aksesuarlarının değeri 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artarak 746 milyon ABD dolarına ulaştı.

Veriler, Çin'in 2023 yılında 48,83 milyon bisiklet ürettiğini ve yaklaşık 39,65 milyon adetini ihraç ettiğini gösterdi.