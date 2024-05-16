Üye Girişi
Haberler

DENİB Akademisi'nden AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Toplantısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, AB standartlarında sürdürülebilirlik raporlaması konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, sürdürülebilirlik konuları ve uluslararası standartlara dayalı raporlama üzerine önemli konular ele alındı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akdemi "AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması" bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

DENİB Akademi faaliyetleri arasında yer alan "Akademi Girişimci" kapsamında "AB Standartlarında Sürdürülebilirlik Raporlaması Bilgilendirme Toplantısı" Prof. Dr. Hanifi Saraç ve Prof. Dr. İbrahim Sancak tarafından Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında düzenlendi.

Karbon ayak izi, sürdürülebilirlik raporlaması, yeşil mutabakata uyum projesi devlet desteği, AB yeşil mutabakatı konu başlıkları gündemiyle gerçekleşen toplantıda, teknik anlamda sürdürülebilirliğin ne olduğu, sürdürülebilirlik değişimi ve dönüşümünün nasıl ölçüldüğü ve takip edildiği, uluslararası standartlara dayalı sürdürülebilirlik raporlaması, AB'nin sürdürülebilir büyümenin finansmanı için aksiyon planı, 2030 hedefi ve uyum paketi, Türkiye'de Kurumsal Raporlama Reformu: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), raporlamaya dair kritik yanılgılar ve gerçekler gibi birçok önemli konunun üzerinde duruldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizli İhracat Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title