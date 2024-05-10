Myanmar'da Kauçuk Üretimi İhracat Hedeflerini Aşıyor
Myanmar'ın Yangon bölgesindeki bir kauçuk çiftliğinde insanlar, geçimlerini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Myanmar Kauçuk Çiftçileri ve Üreticileri Birliği, 2024-25 mali yılında ülkenin 350.000 ton kauçuk ihraç etmeyi hedeflediğini duyurdu.
YANGON, 10 Mayıs (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon bölgesinin Kawhmu kasabasındaki bir kauçuk çiftliğinde insanlar geçimlerini sağlamak için canla başla çalışıyor.
Myanmar Kauçuk Çiftçileri ve Üreticileri Birliği, Nisan ayında başlayan 2024-25 mali yılında ülkenin 350.000 ton kauçuk ihraç etmeyi hedeflediğini bildirdi.