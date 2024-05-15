Türk Otomotiv Firmalarının Meksika'ya İhracatı Artırılıyor

Bursa'da, Türk otomotiv firmalarının Meksika'ya ihracatının artırılması amacıyla "Meksika Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenlendi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen program kapsamında Meksika'nın önemli ithalatçı firmalarının temsilcileri, Bursa, İstanbul ve Konya'da görüşmeler yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk otomotiv firmalarının Meksika'ya geçen yıl 220 milyon dolar ihracat yaptığını, pazar çalışmalarıyla dış satımın kısa vadede 250 milyon doların üzerine çıkabileceğini belirtti.

Meksika'nın bölge ihracatının ve ithalatının üçte birini tek başına gerçekleştirdiğini, ülkede yaklaşık 500 otomotiv şirketi ve 10 otomotiv kümesi bulunduğunu aktaran Çelik, "Meksika, geçen yıl itibarıyla ağırlıklı tedarik sanayi olmak üzere yaklaşık 50 milyar dolara yakın otomotiv ithalatı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Çelik, Meksika'nın otomotiv ithalatının önemli bir bölümünü ABD'den gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çin, Japonya, Almanya, Kanada, Hindistan, Kore Cumhuriyeti ve Brezilya, ülkenin ithalatındaki diğer pay sahibi ülkeler. Türkiye ise Meksika'nın otomotiv ithalatında 18'inci sırada yer alıyor. Meksika'ya gerçekleştirdiğimiz 220 milyon dolarlık ihracatımızda ilk sırada 125 milyon dolarla tedarik sanayi yer alıyor. Bu grubu, 60 milyon dolarla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar takip ediyor. İhracatımızın yapılacak pazar çalışmaları ile kısa vadede 250 milyon doların üzerine çıkarma potansiyelimiz var. OİB olarak amacımız, ülkenin önde gelen alıcılarıyla iyi ilişkiler kurup, birçok firmamıza yeni iş görüşmeleri imkanı sağlayarak ihracatımızı hedeflerimiz doğrultusunda artırmak."