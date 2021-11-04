Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan : "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: '2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz.

 Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"

 ABD'li 3 senatörden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın

ABD'li 3 senatörden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title