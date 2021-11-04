Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan : "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." - İSTANBUL
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"
ABD'li 3 senatörden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın