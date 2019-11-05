Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

05.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:16

Hazine 1.72 milyar lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca 5 Kasım 2019 tarihinde, 1.721.400.000,00 TL tutarında 6 Kasım 2019 valörlü, 30.10.2024 itfa tarihli ve TRD301024T10 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi..Hazine, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ihraç edeceği kira sertifikasının altı aylık dönemsel kira oranının yüzde 1.63 olacağını duyurmuştu.

Kaynak: DHA