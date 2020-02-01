Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü karakter istiyorum
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Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü karakter istiyorum

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

01.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:41
Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü karakter istiyorum

Akşam üzeri geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan başarılı oyuncu, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.& ;& ;

Köse, "Dizinin çekimleri çok güzel keyifli geçiyor. Her şey gayet yolunda 5. Bölümü çekiyoruz. Bugün de of günümde alışveriş yapmaya geldim." diye konuştu. Ayrıca yaz ayları için herhangi bir sinema projesi olmadığını söyleyen Küçükköse, "Teklif gelirse güçlü bir karakteri oynamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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