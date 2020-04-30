HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hayrettin Demirbaş: "Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım"

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray ve Milli Takım'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş şu dönemde oyunculara ödenen paralara tepki gösterdi.

30.04.2020 07:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:01

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray ve Milli Takım'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş şu dönemde oyunculara ödenen paralara tepki gösterdi. Demirbaş, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi: Hepimiz yıllarca G.Saray için fedakarlık yaptık. Yeri geldi 5-6 ay para almadık. Yeri geldi şampiyonluk parası almadık. Ama hep idare ettik. Ben bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın! Kendi adıma üzülüyorum mesela! Ben en son boş mukaveleye imza attım. 2 yıllığına 10 milyar yazdılar. Zeytinburnu'na 5 ay için 40 milyara gittim. Düşünün!

Forma bizler için kutsaldı

10 sene Galatasaray'da kalmışım, evimde bırakayım diye attım imzayı. Galatasaray forması kutsal bir forma idi bizler için! O taraftar kutsaldır bizim için. En kötü günümüzde desteklediler bizi. Tarık Çamdal'dan kurtulmak için Galatasaray 5 sene neler çekti! Bize 'Git' dendiği zaman 1 dakika durmazdık. Kendi kendimize kızıp gerekeni yapardık. Tarık Çamdal resmen medya baskısı ve lobi ile alındı. Bizler böyle değildik. Bizde arma aşkı vardı. Biz Galatasaray'da 5 şampiyonluk yaşadık, onun 6 ayda aldığı parayı 10 senede almadık. Ben 11 sene Galatasaray'da kaldım. 5 şampiyonluk, 5 Türkiye Kupası kazandım. Ne Tarık Çamdal'mış ya!

İngiltere 2. Ligi bizden daha iyi

Bir tek onun için söylemiyorum. Bize 'Git' dediklerinde gittik. Biz kötü oynadığımızda 'Galatasaray'da oynamayı hak etmiyoruz. Bunun ceremesini çekmeliyiz' derdik. Böyleydi. Eskiden yerli oyuncularda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formasının saygınlığı, kalitesi çok ama çok büyüktü. O formayı giymek çok büyük değerdi. Herkesin camiasına bağlılığı vardı. Şimdi kulüpleri bitirdiler, futbolcuların hepsi zengin! Şimdi oynanan futbola bakıyoruz, İngiltere 2. Ligi dahi bizden daha tempolu, daha iyi. Kaliteyi düşürdüler. Tamam yabancı olsun ama 14 yabancı ne! Yabancı oyuncuları doldurdular, menajerleri zengin ettiler. Kulüplerin borcu 10 ise 100 oldu!

Mert Günok'u 30'unda fark ettik

"Mert Günok'u ben 7-8 senedir söylüyordum. Fenerbahçe'nin kalesini çok rahat korurdu. O şansı, güveni verseler yıllarca görev yapardı. Volkan Demirel'in kaprisini çekiyorlardı. O zaman Aziz Başkan vardı."

'ALTAY, F.Bahçe için bilgi-birikime sahip mi?' diye çok tartışıldı... BÖYLE yapa yapa Volkan Babacan'ı, Mert Günok'u gönderdiler... Ne Fenerbahçe imiş arkadaş ya! Nerede oynayacak? Altay Bayındır'ı şu anda bir sürü kulüp istiyor Avrupa'dan. Seneye, ondan sonraki sene çok daha iyi olacak. Verin formayı, oynasın şu çocuklar. Bu anlayış yüzünden biz Türkiye'de Volkan Babacan'ın 28 yaşından sonra kaleci olduğunu anladık. Şaka gibi! Mert Günok 30 yaşından sonra kaleci oldu. Ama biz Mert'i 30 yaşında fark ettik! Böyle şey olabilir mi! Rezilliğe bak. Mert, Fenerbahçe'nin kalesini çok rahat korurdu. O şansı verseler yıllarca görev yapardı. Volkan Demirel'in kaprisini çekiyorlardı. O zaman Aziz Başkan vardı. Mert çok iyi oynuyordu. Kestiler Volkan'ı koydular. Çok ama çok şaşırmıştım. Ondan sonra da gönderdiler.

VOLKAN BABACAN'I AL, JUVENTUS'UN KALESİNE KOY!

Volkan Babacan'ı al Juventus'un kalesine koy! Cidden iyi, çalışmaktan vazgeçmeyen, kendini geliştiren bir kaleci. Yedek kalmasına üzülüyorum. 'Milli Takım kalesini alacak' demiştim, aldı. Çok çalışıyordu. Bir kez 'yoruldum' demedi. Aslan gibiydi. Yabancı kaleciyi gözünüzde büyütmeyin. Çocuklarımız gerçekten iyi. Yabancılar ne goller yiyor! Tık yok! Alın size Karius! Adam ne goller yedi.

Muslera, Taffarel ve Simovic'ten de iyi

Muslera'yı çok beğeniyorum ve seviyorum. Artık bizden biri. Hepimizi aştı. Galatasaray tarihindeki bütün kalecilerin üzerinde bir işe imza attı. Kalite de çalışkanlık da karakter de var! 10 numara bir çocuk. İnsani olarak da mükemmel bir insan. Bir kere gittim Florya'ya. Muslera yanımızdan ayrılmadı! Helal olsun dedim.

Kaleci performansı olarak Muslera mı Taffarel mi?

Bence Muslera! Taffarel'in, UEFA finalindeki Arsenal maçını söylersin... Onun haricinde akıllarda kalan maçı 4-5'tir. Muslera, farkını sürekli ortaya koyuyor.

Muslera mı, Simovic mi?

Muslera! Simovic de çok iyi kaleciydi, çok kuvvetliydi. Ama şartlar da önemli. simovic bu şartlarda çok daha başarılı olabilirdi. simovic de Muslera gibi çok iyi insandı, çok güçlü ve iyi bir kaleciydi.

PREKAZi BELHANDA'YI 10'A KATLAR

Galatasaray'da beğendiğim Muslera, beğenmediğim Belhanda! Bunu nasıl çektiler. fatih Hoca'ya Allah kolaylık versin, sabır versin. Belhanda, Galatasaray'ı eksik oynatıyor. Sahada her an ne yapacağı belli değil. Büyük futbolcu diyorlar! Ne yapmış ya! Büyük futbolcu var ise o da Prekazi'dir. Prekazi, Belhanda'yı 10'a katlar.

SEYiRCiSiZ FUTBOLUN TADI OLMAZ

Seyircisiz maçları gördük. Ne güzelliği ne özelliği vardı. Ben seyircisiz cezalarına da karşıydım. Seyircisiz maç mı olur? Ver para cezası bitsin. Seyirci olmadığı zaman futbol olmaz. Tadı olmaz. Bitirmiş olmak için ligi oynatacaklar! Bir de kulüpler para kazansın diye. Oyuncuların ücret indirimi yüzde 100 doğru bir karar ama hele ki bazı yabancı futbolcular bence bunu kabul etmez!

Hayrettin Demirbaş: 'Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım'
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi Spor
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler Spor
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Spor
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Spor
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Spor
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Spor
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Ajda Pekkan Bülent Ersoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Mart Adana Mayıs
Şu an buradasınız: Hayrettin Demirbaş: "Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 09:01:17. #1.14#
title