Hayranı, Uğurcan Şengül'e Çarptı ve Kaçtı!

Uğurcan Şengül akıl almaz bir olay yaşadı. Ünlü fenomene bir hayranı aracı ile çarptı ve kaçtı. Olay yargıya taşınıyor.

Ünlü fenomen Uğur Şengül'ün aracına seyir halinde iken kırmızı ışıkta geçerek çarpan araç, ünlü fenomenin hayranı çıktı. Kaza sonrasında tutanak tutarak olayı yasal bir şekilde halletmek isteyen ünlü fenomen bu kez yeni bir şok daha yaşadı.

Uğurcan Şengül, çarpan araç sahibi ile sorunu yasal bir şekilde halletmeyi umut ederken çarpan aracın sahibi gecenin karanlığında arabasına atlayarak hızla kayıplara karıştı. Kaçan aracın plakasını alan Şengül, karakola gidip şikâyette bulundu.

Panik halinde kaçtığını düşünerek aracına çarpan şahıs ile olay daha fazla büyümeden uzlaşabilmek için sosyal medyadan çağrılarda bulundu fakat hiçbir olumlu dönüş alamadı. Milyonluk aracında büyük hasarının mağduriyetini yaşayan Uğur Şengül olayı yargıya taşıma kararı aldı.

Sümeyra Teymur Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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