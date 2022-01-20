BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - - Haydar Ali Yıldız : "Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız :

"Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancı verdi"

İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediye olarak çocukların farklı spor dallarını yapması için gayret içinde olduklarını söyledi. Başkan Yıldız, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile ilgili de, "Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancı verdi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için 'Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu' düzenledi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılım gösterdi.

Başkan Yıldız, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Yıldızlar Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu'na katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Haydar Ali Yıldız, "Kendileriyle onur duyduk. Özellikle zor günler yaşadığımız geçtiğimiz yaz aylarında her biri bir madalya almak suretiyle Tokyo'da milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı. Bugün o milli sporcularımızla, paralimpikte mücadele eden engelli sporcularımızla bir aradayız. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Böyle milli sporcularımızla bir araya gelip 'Biz biriz' anlayışıyla burada bu akşam kaynaşma, tanışma, dayanışma programı bu. Her bir sporcumuzla ilgilenmek onlarla sohbet imkanı buldum" şeklinde konuştu.

"Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancı verdi"

Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alan milli okçu Mete Gazoz'un gelecek nesilleri olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Okçular Vakfı olarak okçulukta göğsümüzü kabartan dünyada tekrar okçu millet olduğumuzu tescilleyen Mete Gazoz aramızda. Babası Metin Gazoz, Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün Başkan Vekili. Dolayısıyla yeni şampiyonlar, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek üzere büyük bir hazırlığın içerisindeyiz. Gençlerimizin şampiyon olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki Mete Gazoz bir yolu açtı. Bundan sonra bu toprağın gençleri daha büyük başarılar elde etmek için mücadele içindeler. Dünya ile yarış ettiklerinin farkındalar. Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancını verdi. Buradaki milli sporcular madalya alarak aslında geçmişte olduğu gibi daha büyük başarılara imza atabileceğimizi ifade ettiler" diye konuştu.

"Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz"

Başkan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin tüm sporları yapabilmesi adına gayret içerisinde olduklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Beyoğlu Belediyesi olarak başta okul, kütüphane ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ciddi gayretimiz var. Bunun yanında Beyoğlu'ndaki bütün alanları spor sahası yapmak üzere Okçular Vakfı zaten Beyoğlu'nda geleneksel sporlar anlamında. Basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi farklı spor dallarında da çocuklarımızın spor yapabilmesi için yoğun gayretin içerisindeyiz. Bu dönem tamamen çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi ve spor yapabilmeleri için bir seferberliğimiz var. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu toprağın gençleri bu toprağın sporcuları başaracaklar ben buna inanıyorum."

Metin Gazoz: "Birçok sporcunun Mete gibi çalışıp göğsümüzü kabartacağını düşünüyorum"

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un babası ve Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkan Vekili Metin Gazoz ise, hem Okçular Vakfı hem federasyon hem de bakanlığın, okçuluk camiası adına son 10 yıldır büyük bir yatırımın olduğunu belirterek, "İlk olimpiyat altın madalya ile taçlanması, bayrağımızın dalgalanması bizi çok gururlandırdı. Bundan sonra birçok genç neslin örnek alacağı sporcuların yetişeceği bir inanç ortaya koydu. İnşallah bundan sonraki süreçte birçok sporcunun Mete gibi azimle çalışıp birçok branşta göğsümüzü kabartacağını düşünüyorum" dedi.