Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı

Kanser savaşını kaybeden ve hayata gözlerini yuman Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in zamansız ölümü spor ve medya dünyasını yasa boğdu. 32 yaşındaki spiker için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün Dilay Kemer paylaşımı, taraftarları duygulandırdı.

Uzun zamandır kanserle mücadele eden ancak verdiği savaşı bugün kaybederek hayata gözlerini yuman Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer, taraflı tarafsız tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.

İlik nakli olduktan sonra rahatsızlığını atlatan ancak sonrasında yeniden amansız hastalığa yakalanan 32 yaşındaki Kemer, uygulanan tüm tedavilere ve yapılan tüm ameliyatlara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

F.BAHÇE'NİN MESAJI TARAFTARI DUYGULANDIRDI

Başta Fenerbahçe Kulübü olmak üzere, spor ve siyaset dünyasından birçok isim Dilay Kemer için başsağlığı yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün paylaştığı mesajda "Seni ve gülen yüzünü unutmayacağız" ifadelerini kullanması, taraftarları da duygulandırdı.

İşte başarılı spiker için yazılan mesajlardan bazıları;