"Hayallerim kırıldı ama gururluyum"

Geçtiğimiz sezon başında Derby County’le anlaşarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Frank Lampard, oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Championship’i altıncı sırada tamamlayarak Premier Lig için playoff oynama hakkı kazanan Derby County, yarı finalde Leeds United'ı geçmesine rağmen finalde Aston Villa'ya mağlup olarak Premier Lig’e yükselme şansını kaybetti. Fakat takımın ortaya koyduğu performans, Lampard’ın antrenörlük kariyerinde seviye atlamasına yetecek gibi.



Filmi biraz geri sarıp Lampard’ın Derby kariyerinin satır başlarına bakalım. Sezonun ilk maçında Reading deplasmanına çıkan Lampard, şanına yaraşır bir galibiyetle teknik direktörlük kariyerine başladı. Maçın ikinci yarısının hemen başında 1-0 geriye düşen Derby County, çabuk reaksiyon vermiş ve beraberlik golünü bulmuştu ancak galibiyet golü için maçın sonuna kadar beklemeleri gerekecekti: Tom Lawrence, 90+4. dakikada attığı golle hocasına unutulmaz bir kariyer başlangıcı hediye etti. Lampard’ın maç sonunda yaptığı açıklamalar, ayaklarının yere ne kadar sağlam bastığını gösteriyordu:



"Bu her hafta olmayacak, bunun farkındayım. Kazanmayı hak etmedik, geliştirmemiz gereken çok fazla şey var ama bu kutlamamıza engel değil."



Derby County'nin dikkatleri üzerine çektiği maç ise Lig Kupası’ndaki Manchester United karşılaşması oldu. Maçın hemen başında geriye düşen Derby County, ikinci yarıda önce beraberliği yakaladı ardından da öne geçti, fakat 90+5. dakikada Fellaini’nin maçı penaltılara götüren golüne engel olamadılar. Kullanılan 15 başarılı penaltının ardından Derby kalecisi Scott Carson, Phil Jones’un penaltısını kurtararak takımını Lig Kupası’nda dördüncü tura taşıdı.



Lampard için bu galibiyetin farklı bir anlamı vardı. Chelsea’de beraber şampiyonluk yaşadığı hocası Jose Mourinho’yu mağlup etmişti. Maç sonu açıklamasında, "Savaştan çıkmış gibiyim. Çok erken geri düştük fakat Old Trafford’da en az onlar kadar iyi oynayıp kazanmak muhteşemdi. Gurur doluyum." ifadelerini kullandı.



Kaderin cilvesidir ki İngiltere Lig Kupası’nın dördüncü turunda Chelsea’yle eşleşen Lampard ve öğrencileri, deplasmanda oynadıkları karşılaşmada rakiplerine 3-2 mağlup olarak kupaya veda ettiler. Artık elde avuçta sadece Premier Lig hedefi kalmıştı. Sezonun son haftasında West Bromwich Albion’ı 3-1 mağlup ederek playoff’a kalan Derby County’nin, Premier Lig’e ulaşması için önünde sadece üç maç vardı.



Playoff yarı finalinde Leeds United’la eşleştiler. İlk maçı kendi sahalarında 1-0 kaybedip şanslarını zora sokmalarına rağmen deplasmanda aldıkları 4-2’lik galibiyet Premier Lig’le aralarındaki mesafeyi tek maça indirmişti. Lampard finale kaldıkları karşılaşmanın ardından yine duyduğu gururdan bahsediyordu.



"Teknik direktörlükteki baskı, futbolculuğa göre daha yoğun. Çok gururluyum. Premier Lig’e yükselmeyi çok istiyorum."



Premier Lig yolunda karşılarındaki rakip Aston Villa'ydı... Wembley’de oynanan final karşılaşmasına 40 bin Derby taraftarı gelmişti. Dengede geçen ilk yarının son dakikasında yedikleri gol, şanslarını zora soktu. Asıl felaket onları ikinci yarıda bekliyordu: Kalecilerinin boşa çıktığı pozisyonda topu ikinci kez filelerinden çıkarmak zorunda kaldılar. Maçın sonunda buldukları gol, geri dönüşe yetmedi ve Premier Lig biletini rakiplerine kaptırdılar. Lampard maç sonunda yine gururluydu ama bir farkla...



"Oyunculardan daha fazlasını isteyemezdim. Hayallerim kırıldı ama gururluyum."



Görece başarılı bu sezonun ardından Lampard, efsanesi olduğu Chelsea’nin yeni menajeri olma yolunda. Sarri’nin ayrılığından sonra teknik direktör arayışlarına girişen Chelsea, Temmuz ayında başlayacak yeni sezon çalışmalarına kadar Lampard’ı takımın başına getirmek istiyor ve bunun için Derby County'ye 4 milyon sterlin ödemek zorunda.



Chelsea - Lampard birleşmesi için en doğru zaman bu yaz olabilir. Bunun temelde iki sebebi var. İlki Chelsea’nin devam eden transfer yasağı... Mavilerin 2020 yazına kadar transfer yasağı bulunuyor. En değerli oyuncusu Eden Hazard’ı Real Madrid'e gönderen Chelsea, geçtiğimiz sezon başka kulüplere kiralanım yeni sezonda takıma dönecek isimlerle birlikte 40 oyunculuk bir havuza sahip.





Manchester City ve Liverpool gibi oturmuş iki takımın bulunduğu ligde şampiyonluk hedefi hayalcilik olacaktır. Bu iki zorlu rakip ve transfer yasağı, doğal olarak beklentilerin düşük olmasına yol açacak. Bu da Lampard’ın üzerindeki baskıyı azaltabilir ve kadroyu yeniden yapılandırma sürecinde ona yardımcı olabilir.



Sebeplerin ikincisiyse Manchester City’nin olası Finansal Fair Play cezası... Önümüzdeki sezon UEFA’dan ceza alma ihtimali bulunan Manchester City, istemeden de olsa eski oyuncusunun Chelsea kariyerine yardımcı olabilir. Manchester City’nin önümüzdeki sezon ligi ilk dört içerisinde bitireceğini varsayarsak, ceza almaları halinde Premier Lig’i beşinci sırada tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanacak. Takımı ilk beş içerisine atma hedefi Lampard için en gerçekçi ve ulaşılabilir hedef olacaktır.