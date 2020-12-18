Havza TSO'da "Tedarik Zinciri Finansman Protokolü" imzalandı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ziraat Bankası Havza Şubesi arasında "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü" imzalandı.

Havza TSO'da imzalanan protokol öncesi Ziraat Bankası Havza Şube Müdürü Ahmet Ömer İnci, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve yönetim kurulu üyelerine proje hakkında bilgi vererek, oda üyelerine avantaj sağlanacağını söyledi.

Acar da Kovid-19 salgını sürecinde bu tür desteklerin sanayici ve esnaf için önemli olduğunu vurgulayarak, "Üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına kurum ve kuruluşlar tarafından alternatif mekanizmalar geliştirilmeye devam ediliyor. Ziraat Bankası iş birliğinde oda üyelerinin mal alımlarında esnek vadelendirme ve taksit imkanı sağlayarak nakit akışını kolaylaştıracak 'Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi'ni hayata geçirmiş bulunuyoruz. Tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz." dedi.

Protokol sayesinde üreticilerin veya satıcıların tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satabileceklerine işaret eden Acar, "Sattıkları mal bedelini alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar ve vadesi 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Satıcı, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp parasını bankadan tahsil ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların arasından Acar ve İnci tarafından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu