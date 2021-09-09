Havza OSB'de yol çalışmaları devam ediyor
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Havza OSB'de yol çalışmaları devam ediyor

Havza OSB'de yol çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bağlantı yolunun birinci kat satıh kaplaması yapıldı.

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bağlantı yolunun birinci kat satıh kaplaması yapıldı.

Bin dekar alana sahip olan ve üç firmanın üretime başladığı 2 bin 200 metre Havza OSB ile Samsun Ankara kara yolunu bir birine bağlayan yol için bir süredir Havza Belediyesi ve Havza OSB yönetimi tarafından yürütülen malzeme temin ve altyapı çalışmalarının ardından Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce birinci satıh kaplaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, yaptığı açıklamada çalışma ile OSB bağlantı yolunun daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Acar, "Yapılan yol ile OSB'miz daha cazip bir hale geldi. Havza'nın geleceği olan Havza OSB için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde üretimin başladığı Havza OSB yolu yapıldı. Havza OSB yönetimi olarak Havza Belediyesi ile altyapısını tamamladığımız yolun birinci kat satıh kaplaması yapıldı. Yolumuzun yapılamasında büyük emekleri olan Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüz Rifat Silov'a, Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Havza OSB'de yol çalışmaları devam ediyor
Havza OSB'de yol çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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