Havza'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçilere 1750 dekar arazide yetiştirilmek üzere 7 bin 700 kilogram silajlık mısır, yonca, yem bezelyesi ve korunga tohumluğu dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçilere 1750 dekar arazide yetiştirilmek üzere 7 bin 700 kilogram silajlık mısır, yonca, yem bezelyesi ve korunga tohumluğu dağıtıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında düzenlenen tohumluk dağıtım programında, yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli tohumluklar çiftçilere verildi.

Kaymakam Metin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde her şeyden kısıntı yapıldığını belirterek, "Tek bir ihtiyaç vardı, beslenme. Salgında tek beslenme ihtiyacı kısıtlanmadı. Bu zor dönemde tarım ve hayvancılık sektörünün ne kadar önemli olduğunu anladık. Biz üretmekten, çalışmaktan vazgeçmeyelim." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de tohum dağıtımının önemli çalışmanın başlangıcı olduğunu dile getirerek, "İlçemizdeki sulama sıkıntılarının giderilmesi ve sulanabilir alanları arttırarak yem bitkileri ekim sahalarının genişlemesi ile hayvancılık daha da gelişecektir. Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız ve ihtiyaçları için destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise Samsun genelinde 397 bin büyükbaş ile 260 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu söyledi.

Hayvanlar için 1 milyon 250 bin ton kaba yem ihtiyacının karşılanması için 600 bin dekar alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapıldığını, 160 bin dekar mera alanlarından 500 bin ton kaliteli kaba yem elde edildiğini anlatan Sağlam, "Kaba yem açığı, tarla bitkileri hasadından arta kalan sap ve samanlardan, otlatılabilen orman ve fındık alanlarından karşılanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce programa alınan Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında çayır mera ve yem bitkileri üretiminin artırılması ve meralardaki aşırı otlatma baskısının önlenmesi amacıyla silajlık mısır, yonca, yem bezelyesi, korunga ve İtalyan mimi tohumlukları tedarik edilerek üreticilere yüzde 75 hibe destekli verildi." diye konuştu.

Sağlam, Havza'da ise yaklaşık 30 bin büyükbaş ve 25 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğuna işaret ederek, "Havza'da 147 bin ton gibi kaba yem ihtiyacımız var. Mera ıslah çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlandık, bu çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçilere yem bitkileri tohumlukları dağıtıldı.

Programa Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, İlkadım Ziraat Odası Başkanı ve Samsun Ziraat Odaları Koordinatörü Hasan Tütüncü de katıldı.

Yılmaz, Özdemir ve Sağlam, programın ardından İlk Kıvılcım 1919 – ? Havza Kadın Üretim Kooperatifini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu