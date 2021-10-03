Havaların soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı; fiyatlar katlandı

GAZİANTEP'te, sonbahar mevsiminin gelmesiyle bağışıklık sistemini güçlendiren kış çaylarına ilgi arttı. Pandemi sürecinde havaların soğumasıyla ıhlamur, zencefil, hatmi çiçeği, zahter ve tarçına ilginin arttığını söyleyen aktarlar, yoğun taleple birlikte bitki fiyatlarında da artış yaşandığını belirtti.

Kentte geleneksel yöntemlerle hazırlanan biber, kekik, nane, sumak, nar ekşisi, salça, zencefil, tarçın gibi ürünlere ilgi, koronavirüs döneminde arttı. Doğal ürünlerin satıldığı tarihi Almacı Pazarı esnafı, salgın sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin doğal ürünlere yönelmesiyle satışlarının artmasından memnun olduğunu ifade etti.

"Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte özellikle bitki çaylarına yoğun ilgi oldu. Şu anda en çok talep gören bitkiler ıhlamur, tarçın, hatmi çiçeği ve zencefil oluyor. Bu bitkilerin yoğun olarak bağışıklık gücünü arttırma özelliği bulunuyor. Şu an için satışlarımız iyi ama soğuk havaların etkili olmaya başlamasıyla artış olacağını öngörüyoruz."