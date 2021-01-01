Havai fişek atarken polise yakalandılar
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Havai fişek atarken polise yakalandılar

01.01.2021 00:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:43
Havai fişek atarken polise yakalandılar

Küçükçekmece'de havai fişek atan bir grup genç polise yakalandı.

Küçükçekmece'de havai fişek atan bir grup genç polise yakalandı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir grup genç, yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek attı. Binanın çatılarından atılan havai fişekler ve silah sesleri üzerine bölgedeki polis ekipleri harekete geçti. Olaya müdahale eden polislerin, havai fişek atan gençlere ceza kestiği öğrenildi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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