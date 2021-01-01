Havai fişek atarken polise yakalandılar
01.01.2021 00:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:43
Küçükçekmece'de havai fişek atan bir grup genç polise yakalandı.
Küçükçekmece'de havai fişek atan bir grup genç polise yakalandı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir grup genç, yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek attı. Binanın çatılarından atılan havai fişekler ve silah sesleri üzerine bölgedeki polis ekipleri harekete geçti. Olaya müdahale eden polislerin, havai fişek atan gençlere ceza kestiği öğrenildi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı