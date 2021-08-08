'Hatun parmağı' üzümünde hasat zamanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan 'hatun parmağı' üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan 'hatun parmağı' üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen Antep karası üzüm ve hatun parmağı üzümünün hasadı başladı. Hasadı yapılan üzümler kasalara doldurulup Başta Rusya olmak üzere yurtdışında birçok ülkeye ihraç ediliyor. Şeker oranının diğer üzümlere göre fazla olması özellikle pekmez ve bastık yapımında hatun parmağı üzümünün rağbet görmesinde etkili oluyor. Çiftçiler, özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıktan dolayı yanan üzümlerin hasadının erken yapıldığını belirtti.

"Aşırı sıcaklardan dolayı erken başladık"

Çiftçi Hasan Aslan aşırı sıcaklardan dolayı bu sene üzüm hasadına acele başladıklarını ifade ederek, "Hatun Parmağı üzümümüzün hasadı başladı. Sıcakta üzümlerimiz yanmaya başladı. Onun için hemen hasadının yapılması gerekiyor. Bu sene üzümün güzel oldu. Ancak sıcaklar dolayısıyla erken ve acele hasat yapmak zorunda kaldık. İslahiye üzümünün şeker oranı çok fazladır. Bunun için pekmez, kisne, bastık yapımına daha çok elverişlidir. Bin kökte 30 tona yakın üzüm alıyoruz. Bu da 15 dönüm araziye denk geliyor. Özellikle Antep karası üzüm Rusya'ya ihraç ediliyor. Bu sene Hatun Parmağı üzümünün kilosu 2.5 ila 3 lira arasında değişiyor" dedi.

İşçi Mehmet Akpınar ise "Burada amelelik yapıyorum. Gaziantep üzümünün dünyada meşhur olduğunu ve bu sene üzümün çok şükür durumu iyidir. Hatun Parmağı üzümü daha çok pekmez, bastık yapımında kullanılıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı