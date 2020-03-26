Hatsu heyeti, sağlıklı gelecek için çalışmalarını sürdürüyor HATSU heyeti, Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerimize su iletimi görevi görecek olan Karaçay Barajı ve Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne teknik gezi düzenledi.

Yapılan inceleme çalışmalarına HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, HATSU Genel Müdür Yardımcıları Muhammed İkbal Polat ile Hüsna Karayazgan, daire başkanları ve teknik ekip katılım gösterdi.

Genel Müdür Çaparali ve beraberindeki heyet, Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yapılan ve bitirildikten sonra HATSU Genel Müdürlüğü'ne devredilecek olan Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi ile içme suyu isale hatlarında incelemelerde bulunup teknik ekipten ayrıntılı bilgiler aldı.

HATSU heyeti, Yaylıca'da yapımı tamamlanan ve büyük öneme sahip olan içme suyu arıtma tesisindeki havuzlar,elektrik panoları, klorlama ve kimya üniteleri ve temiz su deposu bölümlerinde de incelemelerde bulunup, çalışmaların aşamaları hakkında istişare gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler