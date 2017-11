Hatiab Başkanı Güder: "Yerli Otomobil Hatay'da Üretilsin"

Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) Başkanı İbrahim Güder, yerli otomobilin Hatay'da üretilmesi için her türlü ortamın uygun olduğunu söyledi.



Güder, Antakya'da yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, günümüzde ve gelecekte Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinin stratejik deniz ihracatının Hatay limanlarından yapılacağını belirtti.



Türkiye'nin en fazla yassı çelik üreten fabrikalarının, haddehanelerin, sanayi üretim fabrikalarının, sac ve yedek parça üreten fabrikaların ve organize sanayi fabrikalarının Hatay'da olduğunu söyleyen Güder, "Stratejik, teknik ve mali analizler nedeniyle Türkiye'nin otomobili Hatay'da üretildiğinde, dünya otomobil piyasasında marka otomobil olma yolunda daha çabuk hedefine ulaşacaktır. Türkiye'nin marka otomobilinin, sıkışan Marmara Havzası'nda değil, 17 medeniyetin yaşadığı, UNESCO'nun gastronomi şehri ilan ettiği, Türkiye'nin en uzun sahillerine sahip tarih, kültür ve doğal güzellikleri muhteşem, Anadolu'nun kadim şehri Hatay'da üretilmesini talep ediyoruz" dedi.



1960'lı yıllardan beri hayalleri olan, Türkiye'nin otomobilini 2021'de yollarda göreceklerini ifade eden Güder, şöyle devam etti:



"Babayiğitleri, Hatay'ın dünya vizyonuna sahip genç yiğitleriyle çalışmaya davet ediyoruz. Yatırımın Hatay'da yapılması halinde kendilerine 'hayır' diyemeyecekleri yer önerisi sunacağız. Türkiye'nin en fazla yassı çelik üreten fabrikaları, haddehaneleri, sanayi üretim fabrikaları, sac ve yedek parça üreten fabrikaları ve organize sanayi fabrikaları Hatay'dadır. Her türlü teknik altyapıya hazırız. Proje için her türlü katkıyı da vermeye hazırız. Binlerce dönüm arazileriyle Hatayımız hazırdır." - HATAY