Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

04.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:46

SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi internet sitelerinden Hatayspor için "geçmiş olsun" mesajları yayınladı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye giden Hatayspor U16 takımını taşıyan C.K. yönetimindeki 31 ACL 633 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan T.G. (22), A.H.G.(15), E.B.(15), D.T. (15), İ.E.Ş. (15), A.K. (53), B.K. (15), M.K. (15), A.H. (15), N.B. (15), M.A.(15), E.C.Ş. (15), B.K. (15), U.U. (15), E.Ş. (15), E.D. (15), H.T. (15), A.H. (15), M.G. (15), H.C.Y. (15), C.K.(15), S.T. (50) ve E.T. (40) hafif yaralandı. Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA