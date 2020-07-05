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Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından

- Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından Mehmet Altıparmak: "Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" Serkan Özbalta: "Hatay takımına karşı üzgün olduğumuz skor aldık" TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

05.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:52

- Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından

Mehmet Altıparmak: "Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Serkan Özbalta: "Hatay takımına karşı üzgün olduğumuz skor aldık"

HATAY - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, önemli olanın galip gelmek olduğunu belirterek, "Çok anlamlı ve önemli galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bu şehre 53 sene sonra şampiyonluğu getireceğiz. Bunun yükü hem bizde hem futbolcularda var. Bugünkü maçın tekniği taktiği yoktu, önemli olan galip gelmek ve şampiyonluğu son maça taşımaktı. Hep söylüyorduk Adana'dan inşallah şampiyon olarak döneceğiz diye. Zor bir maç oldu, rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlar da play-off adına son şanslarını kullandılar. Her şeyi yaptılar kaybetmeme adına. Maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar bırakmadık. Maçın içinde ciddi pozisyonlarımız oldu. Çok önce de koparabilirdik ama gol geç geldikçe oyunculardaki stres daha da fazlalaştı. Maçın sonunda da galibiyete ulaştık. Bu galibiyet Hatay'a, Hatay'ı sevenlere armağan olsun. Kaldı bir, inşallah haftaya Adana'dan galibiyetle dönüp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Keçiörengücü cephesi

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta da play-off şanslarını son haftaya kadar taşımak adına Hatayspor mücadelesini kazanma amacıyla sahaya çıktıklarını dile getirerek, "Bu maça gelirken galibiyet için, kazanmak için geldik. Son 4 hafta da oynadığımız maçlarda 10 puan topladık, seri yakalamıştık. Pandemiden sonra oyuncularımla bir hedef belirlemiştik. Play-off'a altıncı sıradan da olsa, ikili averajla da olsa girmek istiyoruz. Bu bizim için zordu, çünkü yukarıdaki takım sayısı fazlaydı, puan farkı vardı ve makas çok dardı. 6 tane müsabakaydı ve bunun ilk devresini iyi geçirdik. Bursa, Altınordu ve Menemen maçlarında üçte üç yaparak ilk devreyi geçirdik. Hatay maçı bizim bu azalan şansımızı son haftaya taşıma adına önemliydi çünkü yukarıdaki takımlar da biz üçte üç yaparken hata yapmadılar. O anlamda işimiz zorlaştı. Hatay maçına gelirken de dedik ki matematiksel olarak ne zaman biterse bu iş o gün bırakacağız dedik. Çıkıp tertemiz bir oyun oynamak, kazanmak istedik. Ama bunun yanında camia ve oyuncuları ile kaliteli bir kadrosu olan Hatay takımına karşı üzgün olduğumuz skor aldık. Giden, gelen bir maç oldu. Hatay'ın da bizim de pozisyonlarımız var. Denk kuvvetlerin maçı gibi oldu. 90+3'de kaçırdığımız golün dönüşünde biz yedik ve yenildik. Mağlubiyet açısından üzücü oldu ama oyuncuların gösterdiği performans üst düzeydi" diye konuştu.

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Hatayspor - Keçiörengücü maçının ardından

Kaynak: İHA

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