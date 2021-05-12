Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi sahasında Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi sahasında Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayanlar yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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