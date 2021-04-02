Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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