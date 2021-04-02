Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz