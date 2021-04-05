Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç için İstanbul'da olan bordo-beyazlı takım, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu