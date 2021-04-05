Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maç için İstanbul'da olan bordo-beyazlı takım, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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