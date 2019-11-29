Hatayspor'dan kırsaldaki öğrencilere spor malzemesi yardımı

29.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:28

Hatay'ın Belen ilçesinde, sınıf öğretmeni Osman Güneri'nin kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrencilere spor malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığı "El Birliği Projesi"ne Hatayspor'dan destek geldi.

Belen Sebati Günenç İlkokulu öğretmeni Güneri, yaklaşık 2 ay önce başlattığı El Birliği Projesi kapsamında, şimdiye kadar kırsaldaki 20 okulda eğitim gören 2 bin öğrenciye ulaştı.

Bu kapsamda, TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un teknik ekibi ve oyuncuları, projeye destek olmak için Belen Şenbük İlkokulu'na gelerek yanlarında getirdikleri eşofman, top ve diğer spor malzemelerini 50 öğrenciye dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, spora ve eğitime desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Hatayspor ekibine teşekkür eden Ayvazoğlu "İnşallah bu tür projeler ve Osman hoca gibi insanlar çoğalır, eğitime ve spora destek verirler." dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise bu tarz sosyal projelerin artması gerektiğini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatayspor Takım Kaptanı Mesut Çaytemel de projeye her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Projeyi 81 ile yaymayı amaçlıyor

Projenin çok güzel ilerlediğini ve şu ana kadar 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıklarını belirten proje sahibi öğretmen Güneri de Hatayspor'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha önce de Galatasaray, Trabzonspor, Diyarbakırspor'un projeye destek olduğunu kaydeden Güneri, "Amacım bu projeyi Türkiye'nin 81 iline yaymak ve 81 ayrı köye giderek el birliğiyle yapamayacağımız bir şey olmadığını göstermek... Projemizin ismi El Birliği, burada el birliğiyle köy okullarımıza oyun alanları, futbol ve basketbol topu, formalar gibi birçok malzeme temin ederek maddi imkanı kısıtlı öğrencilerimizin daha iyi imkanlarla spor yapmalarını sağlıyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayvazoğlu, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hataysporlu futbolcular ve öğrenciler birlikte maç yaptı.

Kaynak: AA