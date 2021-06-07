Kadın Girişimcilerden Vali Doğan'a Ziyaret
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Kadın Girişimcilerden Vali Doğan'a Ziyaret

Kadın Girişimcilerden Vali Doğan'a Ziyaret
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Damla Yalçın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Damla Yalçın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

07 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 12. 30'da Valilik Makamında gerçekleşen kabulde Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadın girişimci sayısının her geçen gün arttığını ve bunun ülke ekonomisine pozitif yansıması olduğunu ifade ederek çalışan ve üreten kadın sayısının artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür eden Kooperatif Başkanı Yalçın ise kadınların hayattaki yerinin ve öneminin daha üst düzeye çıkmasını istediklerini ve bu kapsamda çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "Biz kadınlara fırsat ve imkan verildiği takdirde çok daha iyi işler başarabileceğimizi biliyoruz, destekleriniz içinde sizlere teşekkür ediyoruz. " dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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