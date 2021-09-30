Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ceylandere Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 yer ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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