HATAY'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU - Haberler
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HATAY'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte, düşük hızda ilerledi.

Kentte sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri Kırıkhan Çevre Yolu'nda sürücüleri uyardı. Yoğun sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi.

HATAY'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

HATAY'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

HATAY'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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