Hatay'da trafikte makas atan sürücüye ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da trafikte makas atan sürücüye ceza

27.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:02
Hatay'da trafikte makas atan sürücüye ceza

Hatay'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye 1228 lira para cezası verildi.

Hatay'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye 1228 lira para cezası verildi.

Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün, 01 PNM 82 plakalı otomobiliyle Antakya-İskenderun istikametinde, makas atarak trafiği tehlikeye soktuğunu tespit etti.

O anları kaydeden ekipler, Hatay Caddesi girişinde aracı durdurdu.

Sürücüye 1228 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Samatta Yücel İldiz Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da trafikte makas atan sürücüye ceza - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:08:08. #1.15#
title