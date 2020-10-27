Hatay'da trafikte makas atan sürücüye ceza
27.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:02
Hatay'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye 1228 lira para cezası verildi.
Hatay'da trafikte makas atarak kural ihlali yapan sürücüye 1228 lira para cezası verildi.
Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün, 01 PNM 82 plakalı otomobiliyle Antakya-İskenderun istikametinde, makas atarak trafiği tehlikeye soktuğunu tespit etti.
O anları kaydeden ekipler, Hatay Caddesi girişinde aracı durdurdu.
Sürücüye 1228 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz