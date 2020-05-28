Hatay'da otomobilden atılan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'da otomobilden atılan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilden atılan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da otomobilden atılan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
28.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:26

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilden atılan uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine kentte bir otomobili durdurdu.

Bu sırada otomobilden atılan poşeti inceleyen polis, kağıda sarılı 32 paket halinde toplam 15,34 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyen B.T. gözaltına alındı.

Araçta bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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