Hatay'da korona virüs salgını sonrası 'Defne sabunu' satışları arttı
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Hatay, Defne, Sağlık

Hatay'da korona virüs salgını sonrası 'Defne sabunu' satışları arttı

Hatay'da korona virüs salgını sonrası 'Defne sabunu' satışları arttı Esnaf, defne sabununun mikrop öldürücü özelliği ile kimyasal dezenfektanlara alternatif olduğunu söylüyor Hatay'da defne yaprağından üretilen ve mikrop öldürücü özelliğine sahip olan defne sabununa korona virüs salgını...

21.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:29
Hatay'da korona virüs salgını sonrası 'Defne sabunu' satışları arttı

Hatay'da korona virüs salgını sonrası 'Defne sabunu' satışları arttı

Esnaf, defne sabununun mikrop öldürücü özelliği ile kimyasal dezenfektanlara alternatif olduğunu söylüyor

HATAY - Hatay'da defne yaprağından üretilen ve mikrop öldürücü özelliğine sahip olan defne sabununa korona virüs salgını sonrasında rağbet arttı. Tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Ali Meryem, defne sabununun mikrop öldürücü özelliği ile kimyasal dezenfektanlara alternatif olduğunu söyledi.

Dünyada hızla yayılan ve son olarak Türkiye'de de görülen korona virüs sonrasında vatandaşlar, salgından korunabilmek için mikrop öldürücü özelliği olan defne sabununa yöneldi. Vatandaşlar, korona virüsten korunmak için Hatay'a özgü olan defne sabununa büyük rağbet göstermeye başladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Ali Meryem, kimyasal dezenfektanlara göre mikrop öldürücü olan defne sabununun alternatif olduğunu belirterek, "Defne sabunu bilindiği üzere tarihi bir kültüre sahip. Defne sabunu el yapımı olarak üretiliyor ve dezenfektan olarak kullanılıyor. Piyasada ki kimyasal dezenfektanlara göre çok daha doğal bir ürün. Korona virüs salgının ardından bu aşama da dezenfektan olarak ciddi anlamda satışlar arttı. Zaten daha çok temizleyici, daha natürel bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Müşterilerimize ciddi anlamda bu olayı anlatıyoruz ve gerçek anlamda faydasını görüyorlar. Defne yaprağının mikrop öldürücü olması, sabun haline getirilmesinin ardından diğer dezenfektanlara göre çok daha kaliteli kalıyor ve defne sabununu daha etkin kılıyor" dedi.

Defne sabununun diğer dezenfektanlara göre daha temizleyici olduğunu düşündüğünü söyleyen müşterilerden Emel Sevim ise "Marketlerde satılan sabunların kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden yöremize özgü defne sabunun daha temizleyici olduğunu düşünüyorum. O yüzden defne sabunu kullanıyorum. En azından şu zamanlarda çok fazla olan korona virüse karşı etkisi var. El yapımı da olduğu için daha çok temizleyicidir ve o yüzden tercih ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hatay'da korona virüs salgını sonrası 'Defne sabunu' satışları arttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Hatay'da korona virüs salgını sonrası 'Defne sabunu' satışları arttı

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