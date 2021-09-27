Hatay'da gramajı eksik çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da gramajı eksik çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Hatay'da gramajı eksik çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi

HATAY'da, polis ekiplerince 2 iş yerinde yapılan aramalarda, gramajının eksik olduğu değerlendirilen 206 çeyrek ve 6 tam altın ele geçirildi.

HATAY'da, polis ekiplerince 2 iş yerinde yapılan aramalarda, gramajının eksik olduğu değerlendirilen 206 çeyrek ve 6 tam altın ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, F.B. ve Ş.İ.'nin iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Ekipler, 2 iş yerinde gramajlarında eksiklik olduğu değerlendirilen 206 çeyrek ve 6 tam altın ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Hatay'da gramajı eksik çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
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