Hatay'da gramajı eksik çeyrek ve tam altınlar ele geçirildi

HATAY'da, polis ekiplerince 2 iş yerinde yapılan aramalarda, gramajının eksik olduğu değerlendirilen 206 çeyrek ve 6 tam altın ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, F.B. ve Ş.İ.'nin iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Ekipler, 2 iş yerinde gramajlarında eksiklik olduğu değerlendirilen 206 çeyrek ve 6 tam altın ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.