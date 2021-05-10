Hatay'da çıkan orman yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kuruculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer