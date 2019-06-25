Hatay'da 91 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 91 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 91 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 91 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 91 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: AA
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