Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
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Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı

Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla özel ışık gösterisi yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla özel ışık gösterisi yapıldı.

Belediye taş binası ve Habib-i Neccar Dağı'nda ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.

Öte yandan, Habib-i Neccar Dağı'na ise "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajları yansıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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