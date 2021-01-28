Hatay'da 2 kilo 430 gram kubar esrar ele geçirildi
28.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:40
Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 2 kilo 430 gram kubar esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 2 kilo 430 gram kubar esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçat Mahallesi'nde M.Ç'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisini aldı.
Adrese yapılan operasyonda, 2 kilo 430 gram kubar esrar ele geçirildi, M.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz