Hatay'da 2 kilo 430 gram kubar esrar ele geçirildi
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Hatay'da 2 kilo 430 gram kubar esrar ele geçirildi

28.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:40
Hatay'da 2 kilo 430 gram kubar esrar ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 2 kilo 430 gram kubar esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 2 kilo 430 gram kubar esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçat Mahallesi'nde M.Ç'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisini aldı.

Adrese yapılan operasyonda, 2 kilo 430 gram kubar esrar ele geçirildi, M.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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