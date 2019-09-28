Hatay amik ovası'nın su problemi çözülüyor

28.09.2019 13:20

Amik Ovası'nın su problemi çözülüyor

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, haziran ayında temeli atılan Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajları'nın yıl sonuna kadar yapımının tamamlanacağını söyledi. Yayman, Yapımı tamamlanacak olan barajlarımızla Amik Ovası'nın su problemini tamamen çözmüş olacağız dedi.

Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajları'nın yapımıyla ilgili gelinen noktayı değerlendiren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çiftçilerini büyük bir enerji masrafından kurtaracaklarını söyledi. Barajların yapımıyla birlikte Amik Ovası'ndaki su meselesinin çözüme kavuşacağını kaydeden Yayman, Çiftçimizi çok büyük bir enerji masrafından kurtarmış olacağız dedi.

OTOBAN CİLVEGÖZÜ'NE KADAR GİDECEK

Belen ilçesinde yaşanan trafik sorununa da değinen Yayman, otobanın Sarımazı'dan Cilvegözü'ne gelmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını belirten Yayman, Proje ihalesi tamamlanmak üzere. Projesi tamamlandıktan sonra en kısa sürede uygulama ihalesine çıkacak. Söz veriyorum 2023'ten önce otoban Cilvegözü'ne kadar gidecek diye konuştu.

Yayman, Hatay sanayisine büyük katkılar sunacak olan Hassa Tüneli projesinin de tamamlandığını ve en kısa sürede yap-işlet formülü ile ihaleye çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA