Hastalığı nedeniyle maça gidemedi, taraftar evinin önüne geldi

30.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:59

ERZURUMSPOR taraftarı olan ve lösemi tedavisi gördüğü için maça gidemeyen Suat Karaköse (45) için bir grup taraftar evinin önüne geldi. Karaköse'ye destek olmak için toplanan taraftar grubu arkadaşları için meşaleler yakıp, marşlar söyledi. Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Karaköse, "Arkadaşlar bu soğuk gecede benim gönlümü ısıttılar. Allah hepsinden razı olsun. Maçlara gitmeyi çok istiyorum ama tedavim devam ettiği için doktorlar izin vermiyor. Evimin önünde izlediğim tribün şov bana iyi geldi" diye konuştu.

Merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Suat Karaköse kısa bir süre önce lösemi tedavisi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle doktorların dışarı çıkmasına izin vermediği Karaköse hafta sonu izinli olarak gittiği evinde tribün arkadaşlarının sürprizi ile karşılaştı. Karaköse'nin gönül verdiği mavi-beyaz formayla süslediği evinin önüne otobüslerle gelen Dadaşlar Grubu, ellerindeki meşaleleri yakıp tek bir ağızdan marşlar söyledi. 'Geçmiş olsun abi' diye tezahürat yapan taraftaralar Karaköse'nin evinin önünü edata tribüne çevirdi. Sokağa çıkan mahalle halkı gençlerin tezahüratlarını izleyip onları alkışlayarak yaptıkları bu örnek ziyaretten dolayı tebrik etti.

'ARKADAŞLAR BU SOĞUK GECEDE GÖNLÜMÜ ISITTILAR'Fanatik bir Erzurumspor taraftarı olan Suat Karaköse, tribün arkadaşlarının sesini duyunca balkona çıktı. Evinin önünü dolduran taraftarları el sallayarak selamlayan Karaköse büyük bir sevinç yaşadı. Tribün arkadaşlarının bu anlamlı ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Karaköse, "Arkadaşlar bu soğuk gecede benim gönlümü ısıttılar. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Maçlara gitmeyi çok istiyorum ama tedavim devam ettiği için doktorlar izin vermiyor. Evimin önünde izlediğim tribün şov bana iyi geldi. İnşallah kısa sürede iyileşip tekrar tribündeki yerimi alarak bu yıl da BB Erzurumspor'un şampiyonluğunu hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.Mavi-Beyazlı ekibin Dadaşlar Grubu Tribün Lideri Zafer Lömenler, "İhtiyar Dadaşlar temsilciliğinden Suat ağabeyimiz rahatsızlığı nedeniyle içerde ve deplasmanda oynadığımız maçlara gelemiyordu. Kendisinin Erzurumspor'u ne kadar serdiğini biliyoruz. Ona hem moral hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere ziyarete geldik. Umarım tez zamanda iyileşir ve yeniden aramıza döner" dediSuat Karaköse'nin ağabeyi Vedat Karaköse de, "Ağabeyimin durumu şu an çok iyi. İnşallah en kısa sürede düzelecek ve yeniden aramıza katılacak. Bu ziyaret kendisine çok büyük bir moral oldu. Dadaşlar Grubu'na teşekkür ediyorum. Ağabeyim fanatikten öte bir Erzurumsporlu. Kısa sürede tribündeki yerini alacaktır" diye konuştuSAÇLARINI KAZITTILAR

Suat Karaköse'nin hastalığı nedeniyle bir grup Erzurumspor taraftarı saçlarını kazıttı. Onlardan biri olan Erdal Alan ise, "Arkadaşımızın kafasında saç çıkana kadar biz de saçımızı keseceğiz. Onu çok seviyoruz. Tek isteğimiz kısa sürede aramıza katılması. Kendisine acil şifalar diliyoruz. O bizim yanımıza gelemediği için biz onun yanına geleceğiz" dedi.

Kaynak: DHA