Hassa yöresel ürünler pazarının yapımı tamamlandı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa yöresel ürünler pazarı yapımının tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa yöresel ürünler pazarı yapımının tamamlandığını bildirdi.

Yayman, yazılı açıklamasında, Hassa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle Hassa yöresel ürünler pazarını hayata geçirdiklerini belirtti.

Hassa'nın pekmez, salça, turşu, çökelek, patlıcan biber kurusu, tuzlu yoğurdu ve keçi peyniri gibi yöresel ürünlerinin tezgahlarda yer alacağını bildiren Yayman, "Hatay'dan Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'a giderken veya bu şehirlerden Hatay'a gelirken gönül rahatlığıyla durup alışveriş yapacağınız bir mekan oldu. Kışın soğukta, yazın sıcakta, yağmurda, çamurda, kar altında bin bir zorluklar yaşayan, yol kenarında satış yaparak ekmeğini çıkartmaya çalışan esnafımız da artık rahat edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA