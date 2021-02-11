Hasan Özer, Shkupi'nin yeni teknik direktörü oldu
11.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:07
Kuzey Makedonya Birinci Futbol Ligi (Prva Liga) takımlarından Shkupi'de Ümit Karan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Özer, basın mensuplarına tanıtıldı.
Kuzey Makedonya Birinci Futbol Ligi (Prva Liga) takımlarından Shkupi'de Ümit Karan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Hasan Özer, basın mensuplarına tanıtıldı.
Başkent Üsküp'teki bir otelde düzenlenen basın buluşmasına, FCShkupi'nin yönetimden temsilcilerin yanı sıra yeni teknik direktör Hasan Özer ve yardımcıları Metin Akçevre ve Harun Özcan Çakmak katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman