Hasan Hüseyin Acar kimdir? Hasan Hüseyin Acar kaç yaşında nereli? Hasan Hüseyin Acar hangi pozisyonda oynuyor? Hasan Hüseyin Acar hangi takımlarda oyn
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Hasan Hüseyin Acar kimdir? Hasan Hüseyin Acar kaç yaşında nereli? Hasan Hüseyin Acar hangi pozisyonda oynuyor? Hasan Hüseyin Acar hangi takımlarda oyn

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Hüseyin Acar, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Hasan Hüseyin Acar kaç yaşında nereli? Hasan Hüseyin Acar hangi pozisyonda oynuyor? Hasan Hüseyin Acar hangi takımlarda oynadı? Hasan Hüseyin Acar kimdir?

Hasan Hüseyin Acar kimdir? Hasan Hüseyin Acar kaç yaşında nereli? Hasan Hüseyin Acar hangi pozisyonda oynuyor? Hasan Hüseyin Acar hangi takımlarda oyn
11.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:29

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hasan Hüseyin Acar, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Hasan Hüseyin Acar kimdir? Hasan Hüseyin Acar hangi takımlarda oynadı? Hasan Hüseyin Acar kaç yaşında nereli? Hasan Hüseyin Acar hangi pozisyonda oynuyor?

HASAN HÜSEYİN ACAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Aralık 1994

Kaç yaşında: 25yaşında

Nereli: Eskişehir, Türkiye

Boy: 1,74 m

Kariyer başlangıç tarihi: 2011

Şu andaki takımı: Kayserispor (#8/ Orta saha)

Hasan Hüseyin Acar (d. 16 Aralık 1994, Eskişehir), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giymektedir.

1994 yılında Eskişehir'de doğan futbolcu, 2007 yılında Eskişehirspor'un altyapısında başlayan oyuncu, 2011 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. 2013-14 sezonunda Ertuğrul Sağlam'ın takımın başına getirilmesiyle A takım alınan oyunucu, bu takımla ilk maçına ise Süper Lig'de 18 Ağustos 2013'te Bursaspor karşısında 76.dakikada Özgür Çek'in yerine girerek çıktı. Aynı sezonda 25 Eylül 2013 tarihinde Çıksalınspor karşısında ilk Türkiye Kupası maçına çıkan oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Takımı ise bu maçı 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı. 2013-14 devre arasında ise Eskişehirspor hazırlık kampında Genk ile oynanan maçta Tarık Çamdal ve Veysel Sarı'nın kadro dışı kalması nedeinyle sağ bek'te şans buldu ve etkili bir performans gösterdi.

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