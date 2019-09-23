Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalıştı
Uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup turnuvasındaki Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin bugün yapılan derbi maçı hazırlıklarında yer aldı.
Sakatlığından sonra ilk defa takımla birlikte çalışman Hasan Ali'nin yanı sıra, Moses ve Isla da aynı şekilde takımla çalıştı. - İSTANBUL