Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalıştı

23.09.2019 19:22

Uzun süredir sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım, takımla birlikte çalışmalara başladı.



Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup turnuvasındaki Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertlilerin bugün yapılan derbi maçı hazırlıklarında yer aldı.



Sakatlığından sonra ilk defa takımla birlikte çalışman Hasan Ali'nin yanı sıra, Moses ve Isla da aynı şekilde takımla çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA