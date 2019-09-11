Hapis cezası alan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan paylaşımıyla tepki çekti

11.09.2019 17:03

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. Arda Turan, 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'korku, panik, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum ben böyle bir işin içinde olmadım" açıklamasını yaparken Aslıhan Doğan Turan, Instagram hesabından tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı.

AĞIR BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLDİ

Instagram hesabının hikaye kısmında sadece gülen bir emoji paylaşan Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır şekilde eleştirildi.

"GÜLÜYOR, ÇÜNKÜ GÜÇ ONLARDAN YANA"

Paylaşıma Instagram kullanıcıları Turan'a " Gülüyor çünkü güç, onlardan yana şimdilik. Gülüyor çünkü hastaneye girip etrafa ateş açmak çok komik" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Aslıhan'ın paylaşımına gelen diğer tepkilerden bazıları is şöyle;

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan'daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekana şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin'in yanına giderek "Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan'a "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız" diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay'a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan'ın da Berkay'ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan "Eşin olduğunu bilmiyordum" diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Çıkan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Arda Turan, kavga sonrası belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitti ve orada çıkan boğuşmada Turan'ın silahı ateş aldı. Kavga sonrası mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay arasında 30 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk dava 11 Eylül tarihine ertelenmişti.