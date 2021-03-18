HAPI Coin nedir? Güncel HAPI Coin yorum ve grafiği
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HAPI Coin nedir? Güncel HAPI Coin yorum ve grafiği

18.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:18
HAPI Coin nedir? Güncel HAPI Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside HAPI. HAPI coin, HAPI, bilgisayar korsanı saldırılarını önleyen güvenilmez oracle'lara sahip bir zincir içi siber güvenlik protokolüdür. HAPI coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, HAPI Coin nedir? Güncel HAPI Coin yorum ve grafiği

HAPI bugünkü fiyatı ₺770,29 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺5.979.316 TRY. HAPI son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #972, piyasa değeri ₺60.699.009 TRY. Dolaşımdaki arz 78.800 HAPI coin ve maksimum seviyede. 1.000.000 HAPI coin.

HAPI COİN NEDİR?

HAPI, bilgisayar korsanı saldırılarını önleyen güvenilmez oracle'lara sahip bir zincir içi siber güvenlik protokolüdür.

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