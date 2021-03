HAPI Coin nedir? Güncel HAPI Coin yorum ve grafiği

HAPI bugünkü fiyatı ₺770,29 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺5.979.316 TRY. HAPI son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #972, piyasa değeri ₺60.699.009 TRY. Dolaşımdaki arz 78.800 HAPI coin ve maksimum seviyede. 1.000.000 HAPI coin.

HAPI COİN NEDİR?

HAPI, bilgisayar korsanı saldırılarını önleyen güvenilmez oracle'lara sahip bir zincir içi siber güvenlik protokolüdür.