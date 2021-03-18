HAPI Coin nedir? Güncel HAPI Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside HAPI. HAPI coin, HAPI, bilgisayar korsanı saldırılarını önleyen güvenilmez oracle'lara sahip bir zincir içi siber güvenlik protokolüdür. HAPI coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, HAPI Coin nedir? Güncel HAPI Coin yorum ve grafiği