Fırsatçılar hangi ürüne ne kadar gramaj hilesi yaptı? Kalem kalem hesaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fırsatçılar hangi ürüne ne kadar gramaj hilesi yaptı? Kalem kalem hesaplandı

04.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:50

Gıdada fahiş fiyat artışları tartışılırken diğer yandan gizli zamla ürünlerin gramajıyla oynayan fırsatçılar türedi. Her zaman 5 litre olarak satılan ayçiçek yağının 4 litreye, 500 ve 1000 gram olarak standartlaşan çay paketlerinin 900 grama, 200 gramlık kuru yemiş paketlerinin 180 ve 155 grama indirildiği ortaya çıktı.

Son haftaların bir numaralı gündem maddesi olan fahiş fiyat artışlarına, gramaj hilesi de eklendi. Fırsatçıların zam yapmak yerine ürünlerin gramajlarını düşürdükleri ortaya çıktı.

HER ÜRÜNDE GRAMAJI AZALTMIŞLAR

Örneğin genellikle 5 litre bildiğimiz ayçiçek yağı 4 litreye, 1000 gram bildiğimiz peynir 900 grama indi. 1000 ve 500 gram olarak bildiğimiz çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti. Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.

114 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Vatandaşı rahatsız eden bu uygulamaya karşı Ticaret Bakanlığı "kilogram fiyatı" yazılmasını zorunlu hale getirse de fırsatçıları durduramadı. Son olarak "gram gram hile" davranışında bulunanlara Bakanlık tarafından ceza uygulandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi.

Pekcan "Ürünlerin birim fiyatı aynı bırakılarak gramaj azaltılıyor. Tüketicinin doğru bilgilenmesi, esnafın zarar görmemesi için böyle bir uygulamayı başlattık. Yanıltıcı ambalajlar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak" dedi.

HANGİ ÜRÜNDE NE KADAR GRAMAJ HİLESİ YAPILDI?

  • Kuru yemiş paketleri 200 gramdan 180 ve 155 grama indirildi.
  • Ayçiçek yağının 5 litre olarak bilinen ambalajları 4 litreye düştü.
  • Peynirde 500 ve 1000 gram olarak bilinen ambalajlar 900, 800, 870, 600 gibi farklı gramajlarla üretilmeye başlandı.
  • Fındık kremasında 750 gram olarak standartlaşan ambalaj, 630 grama indirildi.
  • Çayda 500 ve 1000 gram olarak standartlaşan paketlerde 900 gramlık uygulama başladı.
  • 1000 mililitre zannettiğimiz temizlik malzemeleri 900-750 mililitreye, 4 litre zannettiklerimiz 3750 mililitreye düşmüş durumda.
Fırsatçılar hangi ürüne ne kadar gramaj hilesi yaptı? Kalem kalem hesaplandı
Haber Yorumları (4)
SAMİ: . . . . . . Bir namazlık saltanatın olacak , taht misali o musalla taşında ( CSTarancı şiiri) Gramajda eksiltmeye devam. Ne memleket ama , . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NET: Arkadaş devlet zam yapma ne yaparsan yap diyor. Durum ekmektede aynı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MECZUP: bir aylık zar zar dayanan asgari ücret artık bir hafta yetmiyor ülkenin kazanımları saraylara köprülere oto yallara heba oluyor herşey yandaşlara suriyelilere bize ise kalın bir vergi sarmalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırsatçılar hangi ürüne ne kadar gramaj hilesi yaptı? Kalem kalem hesaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:52:22. #1.16#
title