Hangi ülke nasıl tepki verdi? İşte Rusya'ya uygulanacak yaptırımların listesi

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde. Rusya'nın ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'in (Donbas) bağımsızlığını tanıması tepkilere neden olurken, yaptırımlar da üst üste geldi. Almanya, İngiltere, AB, Abd, Japonya ve Kanada; Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı.

ALMANYA KUZEY AKIM 2'Yİ DURDURDU

Rusya'nın tepki çeken kararına ilk somut yaptırım Almanya'dan geldi. Almanya, Rusya ile yürüttüğü Kuzey Akım 2 projesini durdurdu. Rusya'nın haksız bir adım attığını belirten Almanya Başbakanı Scholz, bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağını söyledi. Söz konusu proje ile yılda 55 milyar metreküplük ilave Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. Projenin toplam maliyetinin de 10 milyar euro civarında olacağı konuşuluyordu.

İNGİLTERE'DEN 5 RUS BANKASINA YAPTIRIM

Almanya'nın ardından bir yaptırım kararı da İngiltere'den geldi. Putin'e diploması konusunda her şansı verdiklerini belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasını ve 3 Rus milyarderi yaptırım listesine aldıklarını söyledi. Johnson, "Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'a yaptırım kararı aldık. Bunun yanı sıra serveti çok olan 3 isme de yaptırım uyguladık. Bu kişilerin İngiltere'deki tüm varlıklarını donduruyoruz. Bu kişiler İngiltere'ye giremeyecek." dedi.

İşgal olma durumunda yaptırımların artacağını da belirten Johnson, "Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. İşgal durumunda daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD: RUSYA BATIDAN FİNANSMAN ALAMAYACAK

Son yaptırım kararı ise ABD'den geldi. Dün akşam yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Biden, "2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası'na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya batıdan finansman alamayacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya göz dağı veren Biden, "Yarından başlayarak aynı zamanda Rusya'daki bazı elit aile üyelerine (oligarklar) karşı yaptırımlar uygulamaya başlayacağız. Almanya ile birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık. Rusya bedel ödeyecek. Yaptırımlar artacak. Bugün Rusya, Belarus'tan güçlerini çekmeyeceğini söyledi. Ben de hâlihazırda Litvanya, Letonya ve Estonya'da birliklerin artırılmasına karar verdim. Biz kesinlikle savaşa girmek niyetinde değiliz ama ABD müttefikleriyle birlikte her bir karışı savunacaktır." dedi.

AB'DE RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI ALDI

AB Dışişleri Bakanları, Fransa'nın başkenti Paris'te olağanüstü Rusya gündemiyle toplandı. 27 ülke anlaşarak Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımlarda karara vardı. Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Öncelikle 351 Duma üyesi yaptırım listesinde olacak. 27 kişi ve kurum da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlali nedeniyle listede olacak. Bu gelişmelerde rol alan politik sorumlular, mali destek sağlayanlar ve yararlananlar, askeri konuda işgal ve istikrarsızlaştırmaya dahil olanlar, propaganda ve manipülasyon yapanlar. Rus yetkilileri, destekleyen bankaları da dahil edeceğiz. Ayrıca Avrupa finansmanına erişebilen firmaların erişim haklarının kısıtlanması öngörülüyor" dedi.

JAPONYA VE KANADA YAPTIRIMLARI

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Donetsk ve Luhansk'tan resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını ve bu bölgelere ticaretin askıya alınacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle ticari işlemlerin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Kanada ayrıca müttefikleriyle paralel olarak Rusya'nın dış borçlarını yaptırım listesine aldı. İki devlet bankası da yaptırım listesine girerken Kanada hükümeti Litvanya'ya 460 asker daha göndereceklerini söyledi.