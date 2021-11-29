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Hangi illerde fırtına bekleniyor!

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Hangi illerde fırtına bekleniyor!

İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesinde hayatı adeta felç eden ve can kaybına da neden olan fırtınaların yarın da süreceği açıklandı. Meteoroloji 67 ilimizi uyardı. Peki Hangi illerde fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun pek çok bölgesinde hayatı felç eden fırtınaların ardından yarın için de uyarılarını sıraladı. 30 Kasım Salı günü için 9 il için sarı, 58 il için ise turuncu uyarı verildi. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir."

Hangi illerde fırtına bekleniyor!

Meteoroloji'den yapılan uyarı şu şekilde:

"Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Amavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir BigadiçlGediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101km/sa, Izmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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