Hamit Altıntop'tan gündeme ilişkin açıklamalar (2)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Spor Toto Süper Lig'de futbolun teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük seviyede olduğunu söyledi.

Hamit Altıntop, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu sezon Süper Lig'de oynanan futbolun kalitesiyle ilgili Altıntop, "Çok düşük. Bunu üzülerek söylüyorum. Teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük. Hiçbir şekilde dinamik oyun yok. Planlanmış ve her seferinde aynı şemayı gördüğümüz bir oyun yok. Bunları hiçbir şekilde göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk kültürüne ve değerlerine göre yeni bir futbol sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altıntop, "Daha çok saldırmayı, mücadeleye girmeyi ve her konuda kafasını topa sokan bir yapımız var. Ancak takımlar analiz, teknik ve taktik konuda o kadar geliştiler ki bu tarz çok kolay oyun dışı kalabiliyor. Çok kolay goller yiyorsunuz. Vücut diliniz düşüyor. Fiziksel, teknik ve taktikte cevap veremiyorsanız kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Hocamız Alman. İspanyollardan, İtalyanlardan, İngilizlerden ve Fransızlardan da faydalanmak istiyoruz. İnşallah Türk ekolünü kuracağız. Kendi formülümüzü oturtmak için bilgi topluyoruz. Uluslararası, esnek, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmak istiyoruz. O yetenek, azim ve tutkumuz var. Hoca eğitiminde müfredat değişikliğiyle bir yola çıktık. Kurslarımızda bunları rayına soktuk. Eksiklerimiz vardır. Zamana ihtiyacımız var. Eğitim oturduğunda 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Genç hocalarımızın fark yarattığına inanıyorum"

Hamit Altıntop, deneyimli teknik direktörler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in uzun zaman sonra aynı anda takım çalıştırmadığının hatırlatılması üzerine şu görüşleri aktardı:

"Değişim kesin yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum. İstişareye değer vermeleri çok kıymetli. En önemlisi artık bilgi topluyorlar. Telefonlar durmuyor, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın yansıyacak. Bunlara inanıyorum. Son aylarda her takımda ortalama 2-3 genç kardeşimiz var. Onlara sahip çıkmamız lazım."

"Ferdi bize değer katacaktır"

Tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'a faydalı olacağına inandığını söyleyen Altıntop, "Herkesi takip ediyoruz. Ferdi'nin avantajı 4 yıldır Türkiye'de olması. Türkiye'yi biliyor. Türkçesi'ni de geliştirmesi gerektiğini söyledik. Saha dışı sorumlulukları var A Milli Takım oyuncusunun. Bu sorumlulukları yansıtması gerektiğine inanıyoruz. 85 milyon insanımız bu takımı destekliyor. Tabii ki beklenti de oluşuyor. Ferdi bize değer katacaktır. Diğerleri gibi her hafta performansını göstermek, başarılı olmak ve gelişime açık olmak zorunda." diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanacak maçta Ferdi'nin aday kadroda yer alıp almayacağıyla ilgili Hamit Altıntop, "Onu hoca bilir. Ben bir şey söyleyemem. Hocanın kendisiyle görüşmesi ve kendisinin de kabul etmesi onu işaret ediyor. Son tercih hocanındır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aday kadro tartışması her zaman olacaktır"

Hamit Altıntop, "Kuntz'un A Milli Takım'ın başına gelmesi aday kadro tartışmalarını azalttı mı?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Aday kadro tartışması her zaman olacaktır. Camialar ve taraftarlar var. Herkesin favori oyuncusu vardır. Bizim için önemli olan unsur, uyumlu bir 11'in sahada bulunması ve inanması. Son kamplarda yenilikler oldu. Gençler geldi ve heyecan kattı. Onların gelişmesinde inanılmaz faydalı olacaktır ama bunun dozu çok önemli. Onlara en iyi ortamı sunmak zorundayız. Her zaman herkes aynı fikirde olmayacaktır. Kişisel bir şey söz konusu olamaz."