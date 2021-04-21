Hamit Altıntop'tan "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki Açıklaması
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Hamit Altıntop'tan "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki Açıklaması

Hamit Altıntop'tan 'Avrupa Süper Ligi' projesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki göstererek, "Özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki göstererek, "Özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı." dedi.

Hamit Altıntop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile katıldıkları İsviçre'nin Montrö şehrindeki 45. UEFA Olağan Kongresi'nde de bu girişimle ilgili kararlı bir karşı duruşun bulunduğunu belirtti.

UEFA Yönetim Kurulu'na üst üste ikinci kez seçilen Servet Yardımcı'yı kutlayarak sözlerine başlayan Altıntop, şöyle konuştu:

"UEFA Kongresi'nde Servet Bey'in de seçimi vardı. Çok şükür iyi geçti. UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ne karşı duruşu ve reaksiyonu çok çok faydalı ve etkili oldu. Doğru mesajı, doğru zamanda gönderdiklerine inanıyorum. UEFA'nın 55 üye federasyon temsilcisinin hepsinin orada olması ayrı bir artı oldu. Bunun doğru bir yol olmadığına hemen karar verildi, bu yönde de net bir mesaj verildi. Tabii ki bu konu İngiltere hükümetini daha fazla ilgilendiriyordu. Altı kulübün onay vermesi, onları da ayaklandırdı, sert duruşları ve açıklamaları ister istemez, karar veren insanları biraz daha frenledi."

"Pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık"

Hamit Altıntop, TFF olarak bu konudaki tutumlarını ilk andan itibaren kararlı bir şekilde ortaya koyduklarını aktararak, "Bu girişimi desteklemedik. Mevcut sistemin sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki burada küçük düzeltmeler her zaman söz konusu olabilir ama burada özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı. Bunlara karşıyız. Dayanışmadan yanayız, futbol kültürünü değerlerini korumadan yanayız. Onun için ayrımcılığı desteklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı kulüplerin kendilerini daha özel görebildiğinin altını çizen Altıntop, "Bazı kulüpler kendilerini daha farklı daha değerli görebiliyorlar, yeri geldiğinde performanslarından dolayı haklı da olabilirler ama unutulmaması gereken şu: Bugün burada, 10 yıl sonra ikinci ligde olabilirsiniz. Bunun garantisi yok. Baktığınızda Juventus takımı, 10 yıl önce ikinci ligdeydi, Manchester United buralarda olmadan önce Aston Villa, Nottingham Forest vardı." şeklinde konuştu.

"Basketboldaki Euroleague ile futbolu karşılaştıramazsınız"

Hamit Altıntop, tüm dünyada büyük bir tutku ile bağlı olan futbolun ruhunun farklı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse burada futbolun büyüklüğünü, insanların ilgilerini tartışamaz. Basketboldaki Euroleague ile futbolu karşılaştıramazsınız. Futbolu oynamayan, futbolun değerlerini bilmeyen, önemsemeyen insanlar, ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki büyük yatırımcıların olayı bilmeden hakim olmadan karar verme gibi niyetleri vardı ama bu da kabul görmedi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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